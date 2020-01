Au CES, EVGA a montré une RTX 2060 de sa nouvelle série KO, avec un prix donné à 299$. C'était partiellement vrai, donc partiellement faux ! En effet, ce ne sont pas une mais deux cartes de cette série, elles ont en revanche le même refroidisseur à base de 2 moulins et les mêmes dimensions de 20.2cm de long et 11.1cm de hauteur. Les différences sont portées sur les fréquences, la version de base pédale à 1680 MHz pour le boost et les 6 gigots de GDDR6 à 14 Gbps, tandis que la version overclockée grimpe à 1755 MHz avec la même VRAM.

Naturellement, les tarifs donnés par EVGA sont respectivement de 299.99 et 319.99$ pour la version basique et OC. Mais pour motiver leur lancement et faciliter leur adoption, le store officiel d'EVGA offre une ristourne de 20$, ce qui porte les cartes à 279.99 et 299.99$. C'est certes un prix avec promotion, mais cela montre surtout que s'il faut faire encore un effort pour vendre plus, EVGA sera en mesure de le faire. Mais on peut légitimement penser que c'est l'effet RX 5600 XT, et il faudra surveiller les tarifs des autres cartes RTX 2060 dans les jours qui viennent pour voir si les autres partenaires réagissent.