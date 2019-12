Vous avez aimé notre bon plan PC chez Infomax lors du Black bidule, alors on remet le couvert avec l'assembleur ! Les fêtes de fin d'année sont proches et vous avez très certainement commandé un bon gros processeur au père Noël. Oui, mais dans la précipitation vous avez oublié le refroidissement et vous vous retrouverez avec le, certes suffisant, mais beaucoup trop d'origines, système de refroidissement livré avec la puce.

Et c'est là que le Comptoir et Infomax interviennent. L'assembleur nous propose cette fois une offre très intéressante sur l'un des kits de watercooling AIO disponible à son catalogue. Il s'agit de l'Infomax DK240, qui n'est autre que le ML240L RGB de chez Cooler Master rebrandé pour l'occasion. Le modèle, dont nous avions testé la version initiale sortie en 2017 et non RGBisée avec une conclusion flatteuse à 5 étoiles, est ici customisé avec le logo RGBisé de l'enseigne sur le haut de pompe. Pour le reste, nous sommes sur des caractéristiques identiques, avec un radiateur en aluminium de 277x119,6x27 mm et deux ventilateurs Air Balance de 120 mm équipés, eux aussi (surtout, en fait), de DEL pour la couleur, tout ce petit monde étant compatible aura sync, rgb fusion, mystic light ou encore rgb led. Leur plage de fonctionnement va de 650 tpm à 2000 tpm, pour un volume max de 113,3 m3 d'air brassé par heure. On retrouve également côté finition des câbles recouverts d'une finition tressée. Avec tout ça, votre CPU sera parfaitement à l'aise, avec une capacité de refroidissement donnée jusque 230 W.

Mais qu'est-ce qui vous ferait préférer le custom à l'original ? Le prix mon capitaine, puisque l'assemblage et la finition sont aussi soignés que l'original. Pour vous, lecteurs du Comptoir, Infomax propose 50 exemplaires de son AIO à 49 €. Pour en profiter, suivez le lien en bas de page et entrez le code vivelesdindes au moment de votre commande. Oui, on kiffe les dindes.