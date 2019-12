La gamme UltraFine de LG s'étoffera prochainement d'une dalle 31,5", la plus grande d'une famille qui propose pour l'instant uniquement des diagonales de 21,5", 23,7" et 27"; mais ce nouveau moniteur UltraFine Ergo 4K ne se contentera pas de ses dimensions à la hausse et sera également fourni d'office avec un bras ergonomique à la place d'un pied traditionnel. Au fond, ça rappelle un peu l'idée des Space Monitors de Samsung ayant pour vocation première de libérer l'espace du bureau avec classe; idem chez LG, mais avec l'avantage supplémentaire d'être livré avec bras ergonomique pensé pour offrir les mêmes avantages de flexibilité par exemple qu'une solution Ergotron fixée au bureau par pince !

Sur le papier, l'idée parait bonne, puisqu'elle donne ainsi l'option d'une solution ergonomique "clé en main", mais on aimerait tout de même savoir si le bras fait partie intégrante du moniteur, ou s'il y est attaché par une fixation VESA standard et donc détachable facilement si nécessaire (par exemple pour remplacer un écran défectueux); un détail à découvrir certainement plus tard. En attendant, voici les quelques caractéristiques techniques connues de cette bestiole, qui s'annonce en fin de compte surtout à la pointe en matière d'ergonomie :

LG Ultrafine LG Ultrafine 4K LG Ultrafine 5K LG Ultrafine ERGO Dalle & Origine 23,7" AH-IPS LG Display 27" AH-IPS LG Display LM270QQ2-SPA1 31,5" AH-IPS LG Display Définition 4K UHD 3840 x 2160 5K 5120 x 2880 4K UHD 3840 x 2160 Taux de rafraîchissement 60 Hz 60 Hz 60 Hz AMD FreeSync Temps de réponse ~ 14 ms ~ 14 ms ~ 5 ms Éclairage & Luminosité Rétroéclairage W-LED 540 cd/m2 Rétroéclairage W-LED 500 cd/m2 Rétroéclairage W-LED 350 cd/m2 Contraste 1200:1 1200:1 ? Trucs de couleur Profondeur 10 bits (8 bits + FRC) 1,07 milliard DCI-P3 @ 98 % Profondeur 10 bits (8 bits + FRC) 1,07 milliard DCI-P3 @ 99 % ? 1,07 milliard DCI-P3 @ 95 % HDR - - HDR10 Connectique 2 x Thunderbolt (85 W) via USB Type-C 1 x Thunderbolt (94 W) via USB Type-C 1 x DisplayPort 2 x HDMI 1 x USB Type-C Audio 2 x 5 W 2 x 5 W - Hub USB 3 x USB 3.0 Type-C 3 x USB 3.0 Type-C 2 x USB 3.0 Ergo' VESA 100 x 100 mm Hauteur : + 110 mm Tilt : 2 - 25° Pivot G/D : N/A VESA 100 x 100 mm Hauteur : + 110 mm Tilt : 2 - 25° Pivot G/D : N/A Bras ergonomique ajustable (déploiement, rétractation, inclinaison, pivot, hauteur) Pince de fixation C-clamp Autre - Webcam intégrée Micro intégré ? MSRP 699,95 $ 1299,95 $ ? "Vrai" prix chez nous 899 € 1699 € ?

Techniquement, le dernier des UltraFine ne promet pas de casser trois pattes à un canard - ni vraiment les premiers d'ailleurs -, il est peut-être dommage de ne pas y avoir installé un dalle 5K comme pour l'UltraFine 27". Dans l'ensemble, c'est un peu tristounet pour une compagnie pourtant en mesure d'offrir des téléviseurs OLED à la pointe sur le plan technique et préqualifiés HDMI 2.1.

Bref, le seul gros point fort de ce UltraFine Ergo de LG sera son offre ergonomique prête à installer sans avoir à faire du shopping supplémentaire ailleurs, à condition que le tarif soit également très intéressant, sans quoi l’intérêt risquerait d'être bien minime face aux combos ergonomiques habituels Ergotron (ou autre) et moniteur 4K UHD "standard", et qui sauraient sans mal être supérieurs techniquement et plus facilement expansibles ! Comme beaucoup d'autres nouveautés en attente, c'est au CES 2020 que nous devrions avoir plus de détails, le constructeur n'ayant pour l'instant pas non plus pris la peine de donner quelques clichés HD. (Source)