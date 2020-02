On avait entendu ce mot il y a quelques années déjà avec la conférence Capsaicin de mars 2016, mais depuis Arcturus reste absent, pardonnez ce jeu de mot avec Actarus. Alors que les mots RDNA et RDNA2 remontent quasi systématiquement quand on parle de GPU et d'AMD, Arcturus fait un retour fracassant. Puisque RDNA est une architecture dédiée gaming, qui va prendre la place de Vega ? Arcturus le bien nommé a débuté sa vie auprès de Techpowerup qui a affirmé avoir pu récupérer un bios de la future carte qui en sera équipé : Radeon Instinct MI100.

La lecture de ce bios, disponible d'ailleurs sur la base de données de TPU, permet de valider quelques informations comme l'ID Device 0x1002 0x738c qui est bien une puce AMD et Arcturus, ainsi que 32 gigots de HBM2. Pour cette dernière, il y a de la Samsung et de la SK Hynix, ce qui montre qu'AMD ne devrait pas souffrir de ruptures lors de la production. Et est important que ce GPU carbure sur le même domaine de prédilection que Vega, même si on ne sait absolument rien de sa structure interne. En tout cas ce n'est plus un fantôme, c'est quelque chose qui existe, son cerveau rôde chez notre confrère !