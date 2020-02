Si AMD propose actuellement un bundle jeu qui nous a fait réagir par une incohérence, Nvidia pour l'instant reste muet. Du coup EVGA a pris une initiative personnelle pour promouvoir ses cartes : offrir un jeu à tout acheteur d'une RTX 2060/2070/2080 ainsi que les versions SUPER, sans oublier la RTX 2080 Ti. Toutes les RTX EVGA sont concernées par ce bonus. Et le cadeau n'est autre que l'excellent Deliver Us The Moon, qui a bénéficié il y a quelques semaines d'une rustine Raytracing, ce que vous découvrirez bientôt dans un article pour voir la qualité de la prise en charge... ou pas.

Pour que ça marche, il faut acheter une carte chez un des revendeurs EVGA, en France il y a CDiscount, Amazon, Materiel.net/LDLC/Shop.hardware, RDC et Topachat. L'offre a débuté depuis hier, et se terminera quand tous les coupons auront été distribués.