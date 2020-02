Nvidia a lancé ses pilotes 442.19 Game Ready. Évidemment il apporte le support dans quelques jeux. Le premier est Zombie Army 4 Dead War, le second Apex Legends Season 4 et enfin le dernier concerne le DLC Sam's Story du jeu Metro Exodus. Ça, c'est pour l'actualité ludique, mais des améliorations ont été apportées au Maximum Framerate Setting qui va désormais de 20 à 1000 images par seconde. Le VRSS, acronyme de VR Super Sampling, voit également son image optimisée au contre de l'image, on parle de VR.

Enfin dites adieu à des bugs connus de longue date parfois, on va citer Blood and Wine de The Witcher 3 qui crashait pendant une cutscene. SETI@Home pouvait également foirer sur les GPU Maxwell, alors que Doom 2016 en faisait de même sur les GPU Kepler. NVenc pouvait de son côté pomper de la mémoire, les associations G-Sync et SLi pouvaient engendrer du stuttering en jeu, hop aux oubliettes en théorie. Bref c'est parti !