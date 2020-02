Dans la foulée de la version blanche de la ROG Strix RTX 2080 Ti annoncée par ASUS seulement fin novembre 2019, voilà qu'arrive aussi la déclinaison javellisée de la ROG Strix RTX 2080 SUPER, et qui se nomme donc ROG Strix RTX 2080 SUPER White Edition (qui l'eût cru ?) ! Tout ça pour tenter de donner la trique un peu tardivement aux amateurs de PC décoloré (mais avec RGB quand même), alors même qu'une nouvelle génération de Geforce se profile tout doucement à l'horizon, et quand on compare le tarif de 1600 € de la RTX 2080 ROG Strix dans sa robe blanche à sa version originale, vous pensez bien que celle-ci aussi va se faire payer un peu plus chèrement...

Pour ne rien arranger, la notion de "White Edition" un peu particulière d'ASUS - rappelons-nous cette Strix X570-E "White Edition" du CES 2020 - pourra encore une fois en décevoir quelques-uns, puisque comme sa grande soeur, cette nouvelle RTX 2080 SUPER conserve son PCB d'origine en noir et n'a de blanc "que" la carlingue du radiateur, les 3 ventilateurs axiaux et la backplate. Autrement dit, les suffixes "Black & White Edition" ou "Stormtrooper Edition" auraient probablement été bien plus justes, mais peu importe, elle s'adressera donc à un autre public préférant le mélange de deux nuances plutôt qu'une peinture unie sans relief.

Par contre, la blancheur est bien à l'honneur sur la nouvelle page produit fraichement mis en ligne chez ASUS, et plus particulièrement l'onglet "Spécifications" renvoyant vers une page encore tristement vierge. À l'image de la RTX 2080 Ti, on pouvait supposer que le constructeur allait proposer une fréquence un peu à la hausse pour le turbo (1890 MHz sur le modèle ROG Strix OC) du GPU histoire de faire passer la pilule d'un prix plus élevé, mais probablement sans toucher à celle de la mémoire (15,5 Gbps). Toutefois, il se trouve que la carte est d'ores et déjà disponible chez deux des revendeurs majeurs français, où la fiche technique apparait bel et bien et n'affiche (en supposant qu'elle soit bien juste) aucune différence avec celle de la jumelle ROG Strix noire, mais avec un prix supérieur de 33 € (toujours chez les mêmes revendeurs).