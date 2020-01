ASUS possède dans son catalogue X570 une gamme nommée Strix. À ses débuts, c'était un hibou hideux, et très vite ASUS en a fait quelque chose de plus esthétique. Tout ça pour dire qu'il y a qu'il y a la Strix X570-E, et F, la première étant mieux fournie en composants que la seconde, ce qui se ressent un petit peu dans le prix (ça se sentait beaucoup plus sur X470/B450). Comme toutes ces cartes, les Strix sont noires, c'est pourquoi ASUS veut mettre de la folie dans ses productions. Il a présenté au CES sa X570-E Strix White Edition.

Vous vous dites "chouette, une mobale blanche qui ira très bien avec mon H700i", ou quelque chose du genre. C'est vrai que tout blanc, c'est quand même bien joli, mais il faut savoir ce qu'ASUS a en tête. Et là c'est le drame ! Ce que le géant appelle White Edition, c'est une couleur blanche des caches plastiques du panneau arrière, sur le X570, les radiateurs VRM, tout le reste est noir. Ce côté bicolore n'a pas la classe du tout blanc, incluant le PCB, et donc on peut dire qu'en nommant sa carte "White Edition", ASUS laisse encore le marketing lui dicter sa ligne de conduite, et c'est dommage. Une vraie White Edition aurait eu un look assassin de toute beauté. Toutefois, tout espoir n'est pas perdu puisque c'est un prototype, certes pas bien évolué et identique à la version noire, mais peut-être que le géant réfléchira plus à la question. (Source Anandtech)