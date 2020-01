Prévus pour 2020, les GPU Intel nommés sous la famille Xe commencent à faire l'objet de spéculations de plus en plus sérieuses. Nous nous éloignons petit à petit des spéculations sur le design ou le positionnement des cartes prévues par le fondeur bleu, afin de se baser sur les premières fuites plus ou moins techniques. Et c'est justement l'objet ici, où un certain "_rogame" sur Twitter a publié il y a quelques jours sur la possibilité d'une gestion du ray tracing via un module purement hardware sur les cartes Xe prévues par Intel.

C'est au sein même du code source des drivers - possiblement ceux déjà en ligne pour les véhicules - que deux pointeurs ont été aperçus :

DXR_RAYTRACING_INSTANCE_DESC

D3D12_RAYTRACING_GEOMETRY_FLAGS

Ces deux pointeurs sont liés au traitement des objets via le ray tracing, mais les spéculations permettent de dire qu'ils seraient en fait traités un accélérateur matériel au sein de l'API DXR. Il avait déjà été répertorié que le RT serait présent sur les versions professionnelles/serveurs des cartes Xe, mais rien n'a encore été confirmé par Intel sur les cartes gaming. Si cela s'avère réel, voilà pourrait perturber légèrement NVIDIA tout en forçant AMD à se pencher entièrement sur le sujet pour cette année 2020, qui risque donc d'être assez mouvementée au niveau des GPU. (source : Notebookcheck via Twitter)