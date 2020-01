Alors que nous vous rapportions la semaine dernière les performances de la RX 5600 XT, deux nouveautés sont depuis venues perturber ces résultats. D’une part, le tant attendu correctif supportant le nouveau VBIOS boosté est sorti, mais ce n’est pas tout. Un nouveau compilateur de shaders pour le driver Vulkan RADV, nommé ACO (AMD COmpiler, pour ceux qui se demandaient le rapport avec Assassin’s Creed Odyssey).

Si le VBIOS, de manière totalement attendue, apporte bien une hausse de performance de 5 % — contre plus d’une dizaine sur Windows —, surpassant ainsi la RTX 2060 (d’un demi pourcent...) sur le panel de jeux sélectionné par notre confrère, le nouveau compilateur est bien plus impressionnant. En effet, son activation, encore cachée pour l’utilisateur non averti, permet de gagner 5 à 10 % supplémentaires : un gain toujours bienvenu !

Nous ne pouvons que nous féliciter des avancées rapides et transparentes des pilotes AMD sous le manchot. La firme a pour cela dû donner un sérieux coup de cravache, mais la chose se ressent et, avec les efforts conjoints de Valve et Proton, pourrait permettre enfin — d’ouvrir quelque peu les horizons des joueurs... dans un futur encore très incertain. Un bon argument de vente pour les rouges ? (Source : Phoronix)