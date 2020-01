Rien que ça, des rumeurs sur les RTX 3070 et 3080, on se refuse rien !

Alors que les regards se sont tournés vers la GTC 2020 au mois de mars (du 23 au 26) où Nvidia tiendra une conférence, et que d'autres vont un peu moins loin à la GDC 2020 (16 au 20 mars), voilà que des rumeurs au sujet de 2 GPU Ampere se baladent sur la toile. La source Mydrivers, via un twittos nommé Kittycorgi, affiche sans vergogne les specs de ce que seraient les GA103 et GA104 Ampere. Dès le départ ce qui semble étrange, c'est un numéro impair sur ses GPU mainstream et haut de gamme, Nvidia utilisant des nombres pairs, mais continuons tout de même le truc.

Selon lui, le GA104 embarqué dans la RTX 3070 aurait 48SM et 3072 ,cuda cores, aurait également 8 ou 16 gigots de GDDR6 sur bus 256-bit. Là où ça devient amusant, le GA103(??) aurait 60SM et 3840 cuda cores, et serait épaulé par 10 ou 20 Go de GDDR6 sur bus 320-bit. À titre d'exemple, le TU106 de la RTX 2070 possède 2304 cuda cores, le TU104 des RTX 2070 SUPER/2080/2080 SUPER est respectivement à 2560/2944/3072 cuda cores. Le TU102 de son côté est à 4352 cuda cores. Évidemment, en l'absence de données officielles sur l'architecture, il est impossible de prévoir ou même prédire quoi que ce soit. Mais on se souvient que Colette avait affirmé que la prochaine génération surprendrait son monde, on attend d'être surpris donc, maintenant que les promesses sont faites et pas tombées dans l'oreille d'un sourd !