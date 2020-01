Pendant que certains fabricants sont à court d'idées et recyclent leurs anciennes gammes - comme Thermaltake avec son dernier Level 20 RS ARGB - il existe encore des entreprises qui, quitte à innover peu, vont au moins tenter des designs plus attirants et surtout exploiter comme il se doit le RGB. Et c'est le cas de Bitfenix, qui sort aujourd'hui son nouveau boîtier e-ATX au format moyenne tour et à l'éclairage arc-en-ciel : les Dawn TG. Un boîtier qui au premier regard dispose d'un design classique de fin 2019, avec vitre en verre trempé et ventilateurs aRGB, et surtout qui est prévu pour recevoir des grosses configurations.

En effet, outre la façade colorée originale et travaillée, le boîtier est fait pour accueillir des cartes mères au format e-ATX et un système de refroidissement liquide maison ou AIO. Cependant, les emplacements pour radiateurs sont classiques de ce format, avec 360 mm en façade, 280 mm au plafond et 120 mm à l'arrière. Le nombre de baies pour le stockage est correct, avec notamment la possibilité de convertir les 5 emplacements 2,5" en 4 emplacements 3,5", ce qui lui permet d'être utilisable par ceux qui utilisent encore des NAS de disques magnétiques. Les emplacements PCIe sont facilement convertibles entre position horizontale ou verticale, mais vous ne pourrez choisir qu'un seul mode à la fois : il n'a pas été prévu de garder au moins un emplacement horizontal lorsque vous voulez exposer votre carte graphique. Au niveau de la connectique c'est plutôt basique, avec deux ports US 3.0, une prise audio 4 pôles pour micro-casque et un port USB 3.2 Gen2 en Type-C. Mais le tarif est plutôt intéressant : annoncé pour 109,99 € par le fabricant, cela en fait un boîtier bien équipé sur le papier et abordable pour ceux qui cherchent à monter des machines e-ATX.