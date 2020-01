En juin dernier, Microsoft officialisait le retour à la vie de Flight Simulator. Il avait tenté le coup avec un ersatz F2P auparavant, mais cette fois c'est du sérieux. Comme vous le savez, ce n'est pas un jeu comme les autres qui nous attend. Le bousin devrait avoir une connexion permanente pour aller puiser dans la base de données des textures et cartes, parce que ce sont 2 millions de Go qui ont été collectés par les satellites pour afficher des détails très précis, faisant passer Google Earth pour un dessin d'un gamin de 2 ans. Le Youtube des développeurs est régulièrement mis à jour, aussi on a choisi deux des dernières vidéos pour vous aider à vous rendre compte de la puissance du truc.

La première juste au-dessus montre le vol d'un coucou au dessus de 9 villes, et il va sans dire que c'est bluffant, on sent bien les gigots capturés pour arriver à ce résultat. La seconde vidéo montre de la neige. C'est basique mais avec ce rendu là, ça donnerait presque envie d'aller faire du ski en haut des cimes. Quoi qu'il en soit, le plus important semble là, à supposer que le côté simulation soit conservé ce qui semble être le cas sur le site officiel, c'est-à-dire que techniquement c'est une nouvelle ère !