Décidément, malgré le mutisme des rouges sur les prochaines cartes graphiques basé sur Navi, les informations et fuites sur le sujet ne font que s'accentuer, le tout avec une précision incroyable. Après les rumeurs et informations obtenues un peu partout sur le net à propos de la RX 5600 XT provenant de chez ASRock ou sur les caractéristiques d'un éventuel Navi 12, cette fois c'est plutôt du côté transportable qu'il faut aller voir. En effet, la fuite du jour est orientée sur la version mobile de la RX 5600 XT, une version RX 5600M donc si nous suivons la logique des noms chez AMD. Et forcément, si nous n'avons pas tous les détails sur cette carte mobile, nous avons tout de même le droit à un benchmark 3DMark, avec pour le face-à-face un ennemi plutôt emblématique : la RTX 2060.

Les résultats resteront simples à analyser, car ils sont suffisamment proches pour montrer l'ambition de AMD : concurrencer le milieu de gamme de NVIDIA avec un GPU adapté aux systèmes mobiles. Il faut surtout noter quelques points qui nous feront prendre ce test avec des pincettes, comme la différence de CPU, l'utilisation d'une "grosse" carte RTX 2060 - et non pas la MAX-Q - et le manque d'informations globales sur les machines utilisées. Cependant, tout cela semble encourageant pour le marché des PC portables, tant NVIDIA est critiqué sur les tarifs appliqués et sa position de monopole dont il jouit. Il ne reste plus qu'à espérer que la carte de chez les rouges sera tout aussi efficace et qu'elle permettra surtout de bouleverser les prix des ordinateurs portables dédiés au gaming. L'année 2020 s'annonce sportive en tout cas, en espérant que nous n'ayons pas encore le droit à de la poudre de perlimpinpin. (source : _Rogame via Twitter)