3 dates marquent l'histoire du cours boursier d'AMD depuis 1980. Mai 2000, AMD au top de son affaire, un peu moins de 43$ l'action, période de l'Athlon 64 à venir, tout roule. Juillet 2015, fin du règne triste de Bulldozer, action à 1.7$, il fallait avoir le nez creux pour anticiper le boum actuel. Et enfin 3 janvier 2020, 49.10$ l'action à la clôture avec une pointe à 49.36, jamais au cours des 40 dernières années AMD n'avait eu autant la patate. La raison principale est l'architecture Zen qui a amorcé un changement de regard sur cette société à la dérive, obligée de vendre ses fonderies pour survivre. Et pas que ça puisque transposer Zen sur serveurs fut une des raisons du succès, là où Intel était inéluctable comme aimait à le dire le puissant Thanos Intel avant de se faire secouer les coustelles.

Sur le GPU, le virage RDNA qui devrait être en toute logique l'oeuvre posthume de Koduri a là aussi placé AMD non pas comme un concurrent par la force des choses avec ses prix bas, mais comme un concurrent crédible capable de rivaliser mieux qu'il ne le pouvait jusque-là. Si pour le secteur des processeurs le changement est royal et met Intel en énormes difficultés -ce dernier étant incapable d'évoluer sur ses gammes-, sur le secteur des GPU la guerre sera plus rude. Nvidia n'a pas dormi contrairement à Intel, et maintient la pression ainsi qu'une avance qui lui laisse encore un tour d'avance. Mais le changement de mentalité opère, AMD est vue comme une boite dynamique et innovante, moins chère qu'Intel mais plus efficace, et c'est certainement tout cela qui est récompensé via cette action qui monte, encore qu'il faut maitriser tous les rouages de la bourse pour tout comprendre, il faudrait plus d'une vie pour y parvenir.