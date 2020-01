ASRock avait un peu bourdé il y a quelques jours en dévoilant, puis en retirant vite, les specs d'une de ses futures cartes graphiques RX 5600 XT. C'est ainsi qu'en matant la Challenger D6 OC, on apprenait que la RX 5600 XT était plus proche de la RX 5700 que ce que l'on pensait. Avec 2304 SP, elle a de quoi carburer même si les fréquences sont plus faibles que sa grande soeur, on notera en revanche que le bus mémoire a été castré à 192-bit, avec une quantité de VRAM raccord à 6 Go de GDDR6 12 Gbps. C'est donc en montant en définition que le bus mémoire pourrait se montrer le plus limitant. En tout cas, si on avait des doutes sur l'existence de ces RX 5600 XT, à l'orée du CES, c'est l'inondation de visuels qui prévaut.

On a donc des images des cartes XFX, avec sa Thicc 2, qui ressemble à sa grande soeur plus trapue. Chez MSi, c'est la MECH qui s'est montrée (OC et non OC), avec un look identique à la gamme Ventus (dédiée Nvidia), et bien entendu la ASRock Phantom Gaming OC super longue au PCB court rappelant les Fury de Sapphire. Ca reste du classique, des cartes plus petites que les RX 5700 mais au même look général gamme à gamme. Pour rappel, le salon ouvrira officiellement ses portes au public le mardi 7 janvier pour se finir le vendredi 10 janvier, mais le présalon débutera le 6 janvier.