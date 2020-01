Pas de repos pour le géant taiwanais, dominateur de son marché, et dont les procédés 7 nm et bientôt 5 nm sont en principe déjà voué à un grand succès, notamment au fur et mesure que les clients mettront à jour leur catalogue respectif. Pour l'instant, la plus grosse demande de puces 7 nm provient surtout d'AMD, TSMC manufacturant la grande majorité des CPU récents de l'équipe de Lisa Su, mais aussi ses derniers GPU Navi - et en toute logique ceux encore à venir ! AMD n'est évidemment pas seul dans la queue, parmi les plus gros clients se trouve aussi l'inévitable Apple, tandis que NVIDIA aussi devrait exploiter le procédé 7 nm pour ses futurs GPU (Ampère ?).

Même s'il mène déjà au niveau mondial en termes de capacité de production mensuelle sur wafer, TSMC sait certainement fort bien qu'il doit être paré au mieux pour accueillir cette nouvelle croissance attendue courant 2020 et qu'il doit ne rien laisser au hasard face à son grand concurrent régional Samsung, qui ne manquera aucune occasion pour lui soutirer des clients - le coréen aurait d'ailleurs récemment fortement réduit les prix de ses services de fonderies pour lutter avec TSMC.

Pour conforter sa position et assurer son avance, cette année les dépenses en augmentation de capital du taiwanais grimperont donc approximativement jusqu'à 15 milliards, une enveloppe supplémentaire relativement significative par rapport aux ~11 milliards de 2019 ! Plus spécifiquement, 1,5 milliard sera dédié à l'augmentation de la capacité de production en 7 nm et 2,5 milliards alloués à celle du 5 nm - dont les premières de puces issues de la "production de risque" arrivent progressivement entre les mains des premiers acheteurs, Bitmain et Canaan. Et voilà, le là est donc donné pour l'industrie du semiconducteur ! (Source)