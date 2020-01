Comme la majorité des fabricants, be quiet! a profité du CES 2020 pour faire du bruit autour des nouveautés à venir prochainement, et chez le constructeur germain on aura aussi le droit à un peu de tout : boîtier, ventirad et alimentation !

Probablement l'un des stands les moins bling-bling du CES 2020...

On commence avec la Dark Power Pro 12, qui viendra donc s'asseoir au-dessus de la Dark Power Pro 11 et sa certification Platinum, puisqu'elle proposera notamment aussi la toute première certification 80PLUS Titanium et sera aussi la première à exploiter un système de régulation de puissance numérique (plutôt qu'analogique) parmi les références du catalogue d'alimentation du constructeur. Esthétiquement et physiquement, rien n'est dénaturé par rapport au reste de la gamme, on découvre un châssis noir en aluminium brossé très sobre et discret, sans aucune loupiotte inutile à l'horizon, il est entièrement modulaire comme la majorité des blocs haut de gamme du constructeur et les câbles sont tous gainés individuellement. Le refroidissement est assuré par un ventilateur Silent Wings maison de 135 mm sans cadre, mais avec une prise d'air en entonnoir. Les premières Dark Power Pro 12 seront de puissance 1200 et 1500 Watts, pas un mot sur les tarifs qui seront alors pratiqués, leur disponibilité est planifiée pour février. Autre changement notable, la garantie sera désormais doublée, puisque l'on passera de 5 ans avec la gamme Dark Power Pro 11 à 10 ans pour la nouvelle série ! Il fallait au moins ça pour s'aligner avec la concurrence, dont pratiquement la totalité de l'offre 80PLUS Titanium profite déjà d'une garantie de 10 ans, voir 12, par exemple depuis 2017 chez Seasonic avec sa gamme PRIME TX.

La Dark Power Pro 12 côté connecteurs, avec une finition digne des meilleures.

Be quiet! ajoutera également un Pure Base 500DX à sa gamme bien remplie de boîtier. Malheureusement pour ceux qui rêvaient d'un modèle micro-ATX ou autre plus petit, le Pure Base 500DX reprend le concept de son prédécesseur - on vous invite a relire son test - en modifiant surtout la ventilation et la grille en façade. Le nouveau modèle sera ainsi livré avec un troisième ventilateur Pure Wings 2 de 140 mm et la façade sera désormais principalement constituée de mesh pour moins de restriction. En sus, be quiet! a aussi fait fi de la sobriété du prédécesseur en ajoutant des bandes LED aRGB à l'intérieur et à l'extérieur du boîtier, de quoi plaire plus à certains, moins à d'autres ; il intègre maintenant aussi un port USB 3.1 Gen2 Type-C. Le Pure Base 500DX sera proposé en blanc et en noir, mais exclusivement en version fenêtrée. Aucun prix n'a été communiqué, il faudra attendre mars 2020 pour le connaître.

Le Pure Base 500DX en blanc, il existera aussi en noir.

Viennent ensuite deux nouveaux ventirads. En premier, le Shadow Rock 3, successeur en milieu de gamme du Shadow Rock 2 dont le lancement remonte à 2013, il était donc temps de l’envoyer à la retraite ! Be quiet! lui annonce une capacité de dissipation d'un TDP de 190 watts maximum, soit seulement 10 W de plus que le prédécesseur. Au menu, 5 caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur dans un base direct-touch, à comparer aux 4 caloducs de 8 mm du Shadow Rock 2, et on comprend donc mieux pourquoi le nouveau venu ferait à peine mieux. La ventilation sera toujours assurée par un modèle 120 mm, mais cette fois-ci un vrai Silent Wings 2 PWM a priori capable de mouliner fort. Le Shadow Rock 3 profite aussi d'un format asymétrique pour ne pas gêner les modules RAM les plus hauts et le montage du ventirad se fera par le dessus (tournevis inclus). Il est fort probable que le modèle sera compatible avec tous les sockets mainstream AMD et Intel, hors HEDT. Il arrivera courant avril !

Le Shadow Rock 3 et son super tournevis be quiet! !

Enfin, on termine avec le Pure Rock 2, et comme vous vous en doutiez, il succède au Pure Rock - un ventirad d'entrée de gamme - mais soigné - à seulement 30 euros lancé en 2015 et que nous avions testé à l'époque. Virtuellement, le Pure Rock 2 ne révolutionne a priori pas grand-chose, on retrouve ainsi 4 caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre et un ventilateur de 120 mm, qui sera cette fois-ci un Pure Wings 2 PWM, un tout adapté aux TDP pouvant aller jusqu'à 150 W. À l'image du Shadow Rock 3, le design est asymétrique pour un compatibilité RAM optimale et le montage s’opérera par le dessus. On reste ainsi sur l'entrée de gamme ventirad de be quiet!, vu le peu d'évolution sur le plan technique et sous réserve d'un tarif inchangé, le rapport prix/performance devrait donc être du même niveau d'excellence que le Pure Rock premier du nom. Vous aurez cette fois-ci aussi le choix entre un modèle gris alu traditionnel ou entièrement noir. Rendez-vous en avril pour le découvrir !

La version black du Pure Rock 2.