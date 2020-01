On vous fait remonter le bon plan concernant le G502 Hero de Logitech pour deux raisons. La première, c'est que la version blanche est disponible à 34,99 € chez Cdiscount. La seconde c'est que Top achat la propose avec un tapis de souris G840XL. La souris on la connaît, donc on ne s'éternise pas. Pour ce qui est du tapis, il s'agit d'un grand modèle de 900 mm x 400 mm généralement vendu autour des 45 €. Si vous avez plusieurs achats à faire sur Top achat et que vous avez besoin d'un tapis et d'une souris, le lien est en bas de page. Si vous prenez le combo seul, ajoutez 7,99 € de frais de port.