On démarre fort la nouvelle année avec AO Tennis 2 en avant-première, dans sa version PS4. Le titre est également dispo sur PC et Xbox, édité au passage par Bigben Interactive. Si le premier opus n'avait pas laissé un souvenir impérissable, qu'en est-il de cette nouvelle itération ? Pourrons-nous battre les plus grands champions de tennis après avoir brillé au (mini-) golf ? N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "♥ Suivre").

aujourd'hui à partir de 16h