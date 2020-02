Encore de la RAM avec une nouvelle offre sur les Ballistix Sport LT. On trouve chez Amazon le kit de 2x8 Go, blanc, en 3000 MHz cas 15, affiché à 63.99 €. Ce n'est pas tout, puisque la version en 2x16 Go, 3200 MHz cas 16, est également remisée. Vous toucherez ce kit à 130,99 € cette fois. On ne présente plus cette série, très populaire dans la rubrique bon plan. Les deux kits sont équipés de puces Micron E-Die au fort potentiel d'OC. Petite particularité par contre, le kit de 16 Go est en single rank, tandis que le kit de 32 Go est en dual rank ! Si vous êtes intéressés, suivez nos liens et dépêchez-vous, l'offre est limitée dans le temps et le prix de la mémoire grimpe !.

C'est blanc on vous dit !