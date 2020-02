Écrit par Thierry C. | 02 Février 2020 à 01h55 | 278 bims

Si vous cherchez un GPU solide, Rue du Commerce propose une offre intéressante sur la RTX 2070 Super. Le modèle concerné vient de chez KFA², il s 'agit du RTX 2070 Super 1-Click OC. La belle moulinera à 1605 MHz et jusqu'à 1815 MHz en boost, alors que sa mémoire restera à la fréquence de référence (1750 MHz pour ceux qui ne suivent pas !). Le refroidissement est confié à deux ventilateurs de 100 mm disposant d'un mode 0 dB tant que la température ne dépasse pas les 50 °C. Le prix : 469,91 € avec le code REDUC6, pack reprise inclus dans l'offre ! Le lien est en bas de page et on remercie anteraks69 pour le partage.