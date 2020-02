Avec ses cartes RX 5700 et 5700 XT de la série TUF gaming, ASUS tentait une approche différente, à savoir une carte un peu moins fignolée que les Strix et du coup bien moins cher. En effet elles comptent parmi les moins chères du marché, alors qu'ASUS est le plus onéreux, sur quasiment toutes les séries. Sauf que la chose ne s'est pas passée comme prévu, les tests ont montré que le refroidissement était catastrophique pour les composants de la carte, les pads ne faisant pas une bonne congruence sur les composants, et les 3 moulins ne générant pas de flux d'air suffisant pour éviter le coup de chaud. Et le tout pour 2.7 slots, un échec donc pour un tel encombrement.

Le loupé, 2.7 slots de vide

Modèle souvent en promo, ASUS devait réagir. Du moment que le tarif ne monte pas, l'initiative est bonne même si contrainte et forcée. Voici donc la série Navi TUF EVO. Le radiateur a un dessin différent et couvre plus de surface avec des ajouts à certains endroits d'ailettes d'aluminium, le contact avec les composants est meilleur, et enfin les moulins évoluent. Sur la TUF, ils sont 3 identiques de 80mm avec 9 pales, désormais les deux aux extrémités sont plus gros (probablement du 10cm) avec 9 pales et un dessin de celles-ci différent, tandis que celui du milieu reste à 8cm mais 11 pales redessinées également pour plus d'efficacité.

Le nouveau (radiateur et moulins) mieux remplumé

La différence donc est tout sauf anodine, et voilà donc qui devrait donner à ces cartes la place qu'elles méritent.