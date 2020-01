De l'AIO, ça faisait longtemps. LDLC propose une belle remise sur le Thermaltake Floe Riing RGB 240 mm, que l'on trouve généralement autour des 130 €. Il s'agit d'un modèle qui fait la part belle au RGB, sur son haut de pompe et ses ventilateurs, et qui nécessite d'utiliser un boîtier et des connecteurs propriétaires pour gérer le tout. Les performances sont convenables sur cette série, qui privilégie le confort d'utilisation, avec des nuisances sonores très bien maitrisées. Grâce au code COOLTHERM, son prix passe à 69,95 € hors livraison. À ce tarif, on ne réfléchit pas trop, sauf si le RGB est rédhibitoire. Pour profiter de l'offre, suivez le lien en bas de page.