Le championnat annuel européen de League of Legends - le fameux titre de Riot Games et par ailleurs le seul jeu à l'actif du studio - profitera pour son édition 2020 du support d'un nouveau partenaire, il s'agit du fabricant de chaises "gaming" AKRacing ! Ce dernier vient donc compléter la liste des mécènes notamment aux côtés d'Alienware, qui fournira ses écrans AW2521HF et PC desktop Aurora R9 comme matériel officiel pour la prochaine compétition, un outillage qu'AKRacing complétera généreusement cette année avec le "confort et luxe" procuré par ses chaises de courses pour le plaisir des derrières chauds bouillants de tous les participants au LEC 2020.

Le catalogue AKRAcing pour se faire une meilleure idée du mobilier...

D'ailleurs, le championnat va faire son ouverture aujourd'hui dans 10 minutes et peut être suivi sur Lolesports, YouTube, Twitch et la chaine de Riot Games. Comme l'année dernière, les vendredis c'est toujours à 18h que ça va se passer et à partir de 17h les samedis. On s'en doute que le championnat européen League of Legends European espère bien battre de nouveaux records d'audience après avoir enregistré d'excellentes statistiques 2019 : une moyenne de 21,8 millions de spectateurs par minute et des pics d'audience à 44 millions de spectateurs simultanés ! Pour les amoureux des chiffres, cela correspond aussi à une croissance de 32% par rapport à 2018, en sachant que près de 40 % de l'audience était en-dehors de l'Europe, mais aussi 21 % de spectateurs allemands, 12 % polonais, 12 % des Balkans, 10 % des pays nordiques, 10 % d'Espagne, 7 % d'Italiens, 7 % de Brexitanniques et 8 % de Cocoricos. Autant dire que ça marche du tonnerre, le foot n'a qu'à bien se tenir !