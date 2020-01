Il vous faut du stockage rapide et en volume confortable ? Vous avez un port M.2 NVMe disponible ? Pourquoi ne pas vous pencher sur le cas du PNY CS3030 ? Sur Cdiscount, vous trouverez la bête à 119,99 €. Le CS3030 1To embarque un contrôleur Phison PS5012-E12 et des puces TLC. Les débits théoriques sont élevés, avec 3500 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture. Son endurance est donnée pour 1665 To, soit 0.89 DWPD sur ses 5 années de garantie. Pour le reste, il suffit de suivre le lien disponible en bas de page.