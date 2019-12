Passage du To à 127,75 € avec le code LEZARD chez Top achat

Si vous cherchez à vous équiper en SSD M.2 NVMe, le PNY CS3030 est une solution abordable. Cdiscount et Top Achat proposent les versions 500 Go et 1 To à bon prix. 500 Go c'est suffisant ? Rendez-vous chez Cdiscount pour vous procurer la bête, affichée à 69,99 €. Mais il faut faire vite, il ne reste que 45 minutes !

La version 1 To se trouve chez Top Achat, pour 127,75 € grâce au code LEZARD. Ces bestioles moulinent dur avec plus de 3000 Mo/s annoncés en lecture. En écriture, le petit modèle se contente de 2000 MO/s et le plus gros poussera jusqu'à 3000. Ils sont équipés d'un Contrôleur Phison PS5012-E12 et de mémoire TLC. Leur garantie est de 5 ans, mais l'endurance n'est pas spécifiée. Pour profiter des offres, cliquez sur celui qui vous intéresse.