Vous êtes plutôt vert et vous n'excédez pas non plus le FHD ? Peut-être que cette GTX 1660 XLR8 Gaming OC Limited Edition vous intéressera ? La carte passe à 191,99 € avec une remise de 20% grâce au code AFFAIRE20 chez Cdiscount. Vous profiterez d'un modèle overclocké, au niveau de la RX 590. Les fréquences de la carte sont de 1530 MHz de base, 1830 MHz en boost et les 6 Go de GDRR5 embarqués resteront à la fréquence de base. La marque est plutôt avare sur les détails concernant les modèles, on vous dit juste qu'il est équipé d'un dissipateur à deux ventilateurs et que son TDP est de 125 W. Une belle petite réduction 28 €, car la carte en prix 20 en plus en quelques jours. Si ça vous intéresse, le lien est en dessous de l'image.