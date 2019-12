On vous parle de cartes graphiques aujourd'hui, avec deux GPU plutôt haut de gamme en promotion avant les fêtes. Les cartes proposées sont d'ordinaire parmi les moins chères du marché et elles profitent des offres que propose le duo Rue du Commerce/ Top achat. Il s'agit en premier lieu d'une KFA2 Geforce RTX 2080 Super EX que vous trouverez chez RDC à 693,40 € avec le code SAPINFORMATIQUE. Le GPU pourra booster à 1845 MHz et 1860 MHz via le logiciel Xtreme Tuner Plus et l'option 1-CLICK OC. Les 8 Go de mémoire embarqués restent à la fréquence de référence et vous trouverez un dissipateur Twin Fan 100 mm disposant d'un mode 0 dB et d'une backplate pour la finition. Bien évidemment, il y aura une pointe de RGB sur ce modèle.

La seconde carte n'est autre que l'énorme RTX 2080 Ti équipée d'un TU102 cette fois. le modèle vient une nouvelle fois de chez KFA² puisqu'il s'agit de la RTX 2080 Ti EX. Les fréquences de la puce sont ici de 1350 MHz de base, 1545 MHZ en boost et 1590 MHz via l'option 1-Click OC. Sa mémoire, 11 Go de GDDR6, reste à la fréquence de base. Pour refroidir le tout, vous trouverez un gros dissipateur à trois zones, surmonté de trois ventilateurs de 80 mm. La légende ne précise pas si la carte propose un mode 0 dB. Enfin la finition est assurée par une backplate bien propre et une pointe de RGB sur le flanc. Maintenant que nous vous avons ménagés, la carte est proposée par Top achat, sous la barre symbolique des 1000 €, soit 999,66 € avec le code PIRATE.