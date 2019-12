On reste chez WD/Sandisk avec un modèle 2.5" cette fois, aux caractéristiques similaires à celles du modèle faisant l'objet du bon plan précédent. Le SanDisk Ultra 3D de 1 To embarque également le contrôleur Marvell 88SS1074 et le lot de puces TLC (64 couches). Les performances sont les mêmes sur le papier, à savoir 560/530 Mo/s en lecture et en écriture séquentielle et des accès aléatoires de 95 KIOPS en lecture et 84K IOPS en écriture. Là vous n'aurez que le tableau de bord SSD SanDisk à télécharger. La garantie est ici de 5 ans ou 400 TBW sur la période. Le prix est de 97,50 € chez Amazon.