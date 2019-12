Si vous avez besoin d'un SSD SATA au format M.2, vous trouverez chez Amazon le WD Blue en version 1 To à bon prix. Il est équipé d'un contrôleur Marvell 88SS1074, d'un cache de 1 Go et de puces TLC. Les performances sont d'un bon niveau puisqu'il est capable de mouliner à 560/530 Mo/s en lecture et en écriture séquentielle, avec des accès aléatoires de l'ordre de 95 KIOPS en lecture et 84K IOPS en écriture. Il est accompagné d'un logiciel de monitoring et d'Acronis True Image (WD Edition) disponible en téléchargement sur le site du fabricant. La garantie est de 5 ans et l'endurance est donnée pour 400 TBW. Son prix est de 98,99 € en ce moment chez Amazon.