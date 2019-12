On attendait de la promo sur les processeurs d'ancienne génération, notamment AMD, et ça arrive timidement. Voici une sélection de références à 6 ou 8 coeurs proposées par les revendeurs de notre territoire. Bien entendu, quand Rue du Commerce est présent, Top Achat n'est pas loin, et inversement. Notez également, et on ne le précise plus, que sur ces offres vous profitez du pack reprise pour pas un clou chez RDC ! Allons-y :

Et on commence par l'excellent Ryzen 5 2600 qui passe à 109,65 € pour l'occasion chez les deux que nous venons de citer. Le modèle est un hexa core à 12 threads cadencé à 3,4 GHz de base et 3,9 GHz en boost qu'il tiendra sans aucune difficulté H24 sur tous ses coeurs. Le TDP ici est de 65 W et il est livré avec un ventirad Wraith Stealth. Le prix est de 109,65 € chez nos deux larrons avec les codes qui vont bien pour l'occasion.

On reste sur de l'hexa core, mais de nouvelle génération cette fois. Le Ryzen 5 3600 est en promo chez Amazon cette fois. Les fréquences sont ici de 3.6 GHz de base et 4.2 GHz en boost. Le TDP ne change pas et vous disposerez aussi d'un Wraith Stealth pour le refroidir. On le trouve 209,99 € chez Amazon et Cdiscount.

On passe à du plus lourd, idéal pour le jeu aussi, mais qui sera beaucoup plus à l'aise en applicatif avec ses 8C/16T. Voici une promo sur le Ryzen 7 2700/X. La version non X est disponible à 149,64 € chez le duo RDC/TA. Le TDP est tout doux ici, avec 65 W seulement. La fréquence oscillera entre 3,2 GHz et 4.1 GHz, qu'il devrait tenir sans mal 24/7 sur tous ses coeurs. La bonne nouvelle c'est qu'il est accompagné de deux jeux en plus de l'offre des 3 mois de Xbox Pass.

Le 2700X est quant à lui affiché à 179,40 € chez Amazon, via un vendeur tiers ou chez notre duo TA/RDC. Là, la fréquence passe à 3.7 GHz de base et grimpe à 4.3 GHz en boost. Le TDP en prend un petit coup avec 105 W cette fois et c'est un Wraith Prisme qui est chargé de refroidir le bazar d'origine.

Sur la nouvelle génération on vous trouve le Ryzen 7 3800X au prix du 3700X. On reste sur du 8C/16T et la fréquence passe ici à 3.9 GHz de base et 4.5 GHz en boost. Le Wraith Prism est encore livré pour dissiper les 105 W du TDP de la bête. Vous le trouverez à 356,93 € chez RDC et TA