Quoi ? Point de LDLC, Amazon, Carrouf ici ? Eh bien non, voici à l'occasion de ce put*in de black friday qui n'en finit plus de ne pas finir une offre chez un assembleur moins connu que les grands retailers hexagonaux, mais dont le nom est loin d'être inconnu dans le circuit. Le Comptoir s'associe à Infomax Paris pour vous enjailler en ce vendredi noir, et pas sur n'importe quelle offre (d'où le black Comptoir, ça poutre comme titre, non ?) Vous cherchez une configuration complète de qualité et qui tient la route en jeu ? Le PC Magic Box est sans doute le modèle qu'il vous faut, et si c'est une des meilleures ventes de l'assembleur parisien, ce n'est sans doute pas pour rien.

En quelques mots vous aurez un Core i7-9700KF à la manoeuvre qui n'est autre que notre meilleur conseil pour une orientée gaming, rafraichi par un kit Corsair Hydro Series H100x. Il sera épaulé de 16 Go de mémoire de chez Corsair là aussi (Vengeance LPX 3000 MHz) et une belle MSI RTX 2080 Super Ventus OC pour l'affichage que nous recommandons également pour les confs haut de gamme. Le stockage se compose d'un très bon SSD Samsung 970 EVO plus de 256 Go pour l'OS et d'un disque dur de stockage de 1 To de chez Western Digital. Le tout est installé dans un boîtier Corsair Carbide SPEC-06 et sera alimenté en jus par un sérieux bloc FSP Hyper K de 700W.

Seul un petit détail nous chiffonnait sur ce build : la présence d'un HDD. Mince quoi, on est en 2019, et plus pour longtemps avec ça ! Du coup, on a proposé à Infomax, en sus de la réduction supplémentaire sur le tarif déjà très bien remisé pour le BF, de le remplacer par un SSD : c'est donc un modèle Blue 3D NAND (en M.2) de Western Digital de 500Go qui prend sa place. Et si jamais vous vouliez garder 1To d'espace sur ce second disque, toujours sur SSD, un second code au goût de Noël vous permet d'opter pour cette option sans supplément de coût par rapport à l'offre initiale.

Vous pensiez échapper au RGB ? Bon en vrai, il y en a un peu moins.. Sauf si vous customisez !

La configuration est bien équilibrée, propose son lot de licornes pilotables, mais est surtout prête à en découdre à vos côtés jusqu'en UHD ! Son prix ? 1689,09 € ou 1759,09 € selon l'option stockage que vous préférez, sur ce setup d'ordinaire proposé à 1939,09 €. Pour faire clair : cela nous amène tout simplement en dessous de tarifs qu'il vous serait demandé si vous preniez individuellement les mêmes éléments sur le web aux meilleurs tarifs affichés.

Le montage Premium est inclus, une version d'essai de Windows 10 préinstallée et le tout est garanti 3 ans ! Pour profiter de ce bon plan, rendez-vous chez Infomax, en vrai ou via le lien en bas de page, sans oublier le code promo adéquat ! Et puis si d'aventure vous vouliez changer un autre composant, rajouter une carte Wi-Fi ou mettre plus de licornes, le code reste valable...