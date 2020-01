Encore une victime de Hervé B.

Voilà un bon moment que nous n'avions pas testé de système de refroidissement à air pour nos processeurs. Nous corrigeons le tir aujourd'hui en vous proposant ce dossier consacré à un modèle tour qui n'est pas tout récent, mais que nous nous devions de tester. Il s'agit du H7 de chez Cryorig apparu au début de l'année 2015. La marque a récemment fait évoluer son modèle en y ajoutant un système d'éclairage complet géré via logiciel. C'est donc l'occasion pour nous de vous le présenter en détail.

• Présentation

Le H7 en version Quad Lumi

Cryorig H7 Quad Lumi Dimensions 145 x 98 x 123 mm Espace RAM No limite Poids 585 gr Nombre d'ailettes 40 Caloducs (nbre et Ø) 4 de 6mm Direct touch Non Matériaux base Cuivre nickelé de partout matériaux ailettes Aluminium nickelé aussi Compatibilité AMD Tout AMD (sauf TR4 ?) Intel LGA115x / LGA-2011(-3) Ventilateur Type (Ø et épaisseur) 120 x 120 x 25.4 mm PWM Nombre de pales 11 Vitesse de rotation 1600 tpm max Débit Jusqu'à 83 m³/h Prix constaté 60€ Garantie 3 ans

Le H7 est un modèle tour pensé pour pouvoir être installé partout comme en attestent ses dimensions. L'engin fait 145mm de hauteur, 123mm de largeur et 98mm de profondeur ventilateur inclus. Son poids atteint les 585 g, nu, auxquels vous pouvez ajouter les 128 g du ventilateur. Au niveau de la finition, rien à dire comme souvent chez Cryorig. L'assemblage est impeccable et la finition très soignée.

Le dissipateur est en alluminium plaqué nickel. Il est composé de 40 ailettes dont Cryorig a travaillé le design afin d'améliorer le transfert de chaleur. Nous retrouvons ainsi une structure en nid d'abeille à l'introduction. La structure formée par la superposition d'ailettes permet de comprimer l'air qui traverse ainsi plus rapidement le ventirad. Les turbulences sont également réduites et l'air mieux injecté. La marque appelle cela le "Jet Fin Acceleration System". L'enjoliveur au plafond est modifié ici. Le logo est apposé sur le H7 premier du nom, alors qu'ici nous avons le nom complet de la marque.

Le dessus et... le dessous

La surface de dissipation est traversée par quatre caloducs de 6mm de diamètre. C'est la principale modification opérée par Cryorig sur cette version, puisque le H7 n'en a que trois. Ils gardent leur forme en U, sont toujours excentrés et traversent la base en cuivre du ventirad. On remarque ensuite que le positionnement convexe de ces derniers est lui aussi conservé.

Nous en arrivons ensuite à ce qui nous intéresse, le système d'éclairage RVB. Il se fait via deux bandeaux de DEL placés sous le capot supérieur du ventirad et à la base de la surface de dissipation. Nous trouvons ensuite une alimentation via USB 2.0 qui permet également de piloter le tout à l'aide du logiciel CAM (découvert avec les derniers Kraken).

Via CAM, il est possible de couper l'éclairage du logo ou du dessous et de piloter différents effets (souffle, fixe, fading, vague, etc). Le changement de couleur est de la partie, ce qui permet d'adapter le H7 Quad Lumi à votre humeur ou à votre carte mère. C'est très simple à prendre en main comme nous l'avions vu, mais le logiciel est toujours capricieux à l'installation !

CAM et H7 Quad Lumi

Le ventilateur... que ferait notre ventirad sans lui ? Le H7 Quad Lumi est accompagné d'un QF120 LED éclairé depuis le moyeu. Les DEL ne sont pas pilotables ici et se contentent d'un éclairage blanc fixe. Du côté des chiffres, nous avons un modèle dont les dimensions sont 120x120x25.4 (mm). Le poids nous l'avons évoqué plus haut est de 128 g. L'hélice est composée de 11 pales qui tourneront entre 330 et 1600 tpm selon les besoins. Il brasse jusqu'à 83 m3 d'air par heure. Sa pression statique est de 1.65 mmH2O et il est donné pour 25dBA à pleine vitesse.

Le QF120 LED du Cryorig H7 Quad Lumi

Le gabarit réduit du ventirad n'empêche pas l'installation sur une plateforme LGA2011. De ce fait, vous ne souffrirez d'aucune restriction de hauteur pour vos barrettes de mémoire. La fixation a été changée pour permettre la mise en place sur ce socket. L'engin reste compatible LGA115x chez Intel. Tous les supports AMD sont également compatibles, jusqu'à l'AM4.

Le prix de vente de l'engin se situe autour des 60€, ce qui reste relativement abordable pour un modèle haut de gamme. Par contre, la distribution est plus que discrète dans l'hexagone...