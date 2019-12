Experience • be quiet ! Silent Wings 3 (VS ses prédécesseurs)

Silent Wings troisième du nom

Au mois d'aout le chef vous parlait de l'arrivée imminente des Silent Wings dans leur troisième version, sobrement appelés Silent Wings 3 du coup, et succédant au catalogue du constructeur aux best-sellers version 2. Ils ne nous étaient pourtant pas inconnus à ce moment-là puisque nous les avions aperçus lors du test du Dark Base Pro 900. Alors, comme avec leur nom, ne vous attendez pas à une grande révolution dans le design, on reste sur de l'ultra sobre et noir profond sur ces modèles. Pas de refonte complète donc puisque la marque allemande se repose sur ses acquis en améliorant deux ou trois points au passage. Allons voir ce qu'apportent les modifications effectuées sur les Silent Wings 3.

• Présentation

La famille Silent Wings 3 presque au complet



Avec le renouvellement de sa gamme, ce ne sont pas moins de huit références qui voient le jour. Elles sont disponibles en deux tailles et deux vitesses. Nous avons donc Les Silent Wings 120 et 120 High Speed, puis les mêmes en 140mm. Chaque version sera régulée ou pas. Nous nous focaliserons sur les versions 120 ici puisque vous retrouverez la même chose sur les 140.

Les deux frangins vus de face et de dos

De prime abord, les différences ne sautent pas aux yeux lorsque l'on colle la troisième révision des Silent Wings à côté de la version précédente. Les sept pales sont toujours présentes; gage de moins de bruit en marche. On constate qu'elles sont légèrement plus larges, légèrement plus en avant, et le dessin se voit très légèrement modifié (c'est un peu lourd en "léger"). Les Silent Wings 2 ont un encadrement circulaire, celui des Silent Wings est élargi sur l'avant, prenant une forme d'entonnoir afin de faciliter l'introduction d'air. On gagne normalement en volume d'air brassé et en pression avec tout ça.

Silent Wings 3 120mm 120mm

high speed 140mm 140mm

high speed Ref BL066 PWM

BL064 DC BL070 PWM

BL068 DC BL067 PWM

BL065 DC BL071 PWM

BL069 DC Dimensions (mm) 120x120x25 pareil qu'à gauche pareil qu'à droite 140x140x25 Moulinage max (RPM) 1450 2200 1000 1600 Bougement (CFM) 50,5 73,33 59,5 77,57 Niveau musical (dB(A)) 16,4 28,6 15,5 28,1 Pressionnage (mm/H2O) 1,79 3,37 1,08 2,16 Tensionation (V) 5 - 13,2 Bouffation (W) 1,44 4,44 3,6 6



Le moteur passe à 6 pôles pour gagner en stabilité et en conso. Les ventilateurs gardent la lubrification de type Fluid Dynamique Bearing pour 34 ans de fonctionnement sans encombre comme l'a souligné Pascal dans sa brève. Le revêtement soft touch est lui aussi conservé, pour une finition haut de gamme. Toutes les données techniques de chaque référence sont disponibles dans le tableau ci-dessus que l'on a piqué au chef. Pourquoi se priver ?

Les supports de fixation anti-vibration sont revus sur ces modèles. On conserve les modules amovibles permettant de fixer le ventilateur soit à l'aide des vis classiques que l'on retrouve sur les ventilos généralement, soit via des picots en plastique.

Le prix officiel des Silent Wings 3 est de 23.50€ pour les modèles 140mm et 22.50 pour les modèles 120. Le prix constaté au moment de rédiger ces lignes est de 21.95€ pour les 120 et 22.99€ pour les 140. Le bundle est le même pour tous les SW3 et comprend les supports à vis et à picots, les vis et les picots, ainsi qu'un régulateur de vitesse alimenté en SATA.