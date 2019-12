L'éclairage d'ambiance dynamique selon Corsair

On le sait tous, tout gamer qui se respecte ne cherche pas la performance absolue, ne souhaite pas être le meilleur et n'a qu'une obsession : le RGB. Et quoi de mieux que du matériel chargé de DEL aux couleurs éclatantes dans son boîtier ? Eh bien, un éclairage d'ambiance, puisque c'est le sujet de ce dossier ! On s'attaque alors à la vision qu'à Corsair de l'éclairage de bureau. La marque lance le kit LS100 qui s'intègre à l'écosystème iCUE et devrait égailler vos soirées tryhard. Allons voir comment ça se passe avec l'iCUE LS100.

• Présentation

Pour profiter du iCUE LS100, il faut au préalable vous procurer le kit de démarrage, qui se compose de deux bandeaux de 450 mm et deux bandeaux de 250 mm. Le boîtier de contrôle est fourni dans ce kit, et il permet de gérer deux lots complets de DEL sur deux canaux. Avant d'aller plus loin, parlons de la qualité de fabrication. L'ensemble est plutôt premium, avec un revêtement soft-touch pour le boîtier par exemple. La finition est particulièrement soignée et l'on trouve un cordon USB gainé en plus du câblage nécessaire à la mise en place. L'alimentation se fait sur secteur et un bouton d'allumage est placé sur le boîtier.

Les bandeaux d'éclairage sont assez épais, avec leurs 22 mm. Le support est souple malgré les apparences. En dessous, nous trouvons des "pieds" réglables qui permettent la mise en place à l'aide de supports magnétiques à coller derrière l'écran. Chaque bande est équipée d'un diffuseur sur toute sa longueur. Ce diffuseur occupe tout l'espace interne du bandeau et les DEL se trouvent plaquées contre celui-ci. Ainsi, l'éclairage devrait être assez "doux".

Les bandes de 450 mm sont équipées de 27 DEL aRGB et de quatre clips aimantés. Celles de 250 mm possèdent 15 DEL et trois supports. Le kit comprend également quatre câbles d'extension de 300 mm et huit fixations pour éviter que vos fils ne pendent. Corsair propose également deux kits d'extension de 450 mm ou 250 mm. Chacun d'eux comprend deux bandes aRGB, une rallonge de 300 mm et un splitter de 510 mm ; notez qu'il vous faudra nécessairement le kit de démarrage pour les faire fonctionner. C'est tout pour la présentation.

• La mise en place

Le kit en place

L'installation est très simple et nous avons procédé comme tel pour la mise en place sur notre ProLite X3272UHS : tout d'abord, nous avons positionné les plaquettes magnétiques sur les supports de chacun des bandeaux. Après avoir nettoyé l'arrière de notre écran, nous positionnons les bandes en retirant la protection de la partie collante des plaquettes aimantées. Les bandes de 450 mm sont placées en haut et en bas, celles de 250 mm sur les côtés. Nous procédons de la même manière pour le boîtier de commande. Deux supports magnétiques sont disponibles pour maintenir celui-ci. Veillez à ne pas trop l'éloigner du premier connecteur et si vous n'avez pas le choix, une rallonge est disponible. Une fois tout en place, nous connectons tout en série et nous branchons l'ensemble sur le premier canal. La connexion au PC se fait à l'aide du câble USB livré et c'est tout. Une fois en place, il ne reste qu'à brancher l'alimentation et le LS100 prend vie, dans un magnifique éclairage arc-en-ciel.

le contrôleur en place et l'une des bandes latérales

Que peut-on dire à ce stade ? La mise en place de l'iCUE LS100 est relativement simple et rapide. Les supports magnétiques semblent bien collés, seul un usage prolongé nous le confirmera. Cependant, nous remarquons que chez Corsair, personne n'a pensé aux écrans possédant un renfoncement (et ce ne sont pas les seuls) comme c'est le cas sur le nôtre. La partie haute des bandes latérales flotte alors dans le vide. Ceci n'empêche pas le bon fonctionnement du système, mais il faut le souligner.

Le contrôleur de plus près

En ce qui concerne le prix de vente, le kit de démarrage iCUE LS100 sera vendu 99,99 €. Comptez ensuite 39,99 € pour le kit d'extension de 450 mm et 29,99 € pour le kit de 250 mm. Nous sommes à près de 170 € l'ensemble. Pour une installation à double écran, il vous faudra le kit de démarrage et un kit de 450 mm, soit 139,98 € pour éclairer votre bureau et rendre votre expérience plus immersive.