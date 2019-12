Écrit par Thierry C. | 20 Décembre 2019

Vitres, RGB et volume

De retour chez Antec pour découvrir le NX1000, un gros boîtier moyen tour que le fabricant destine à accueillir une configuration de jeu. L'engin laisse largement voir son intérieur et propose une petite pointe de couleur via un lot de DEL aRGB sur la ventilation qui l'équipe. Vaste et élégant, son tarif ne devrait pas être excessif pour un modèle "gaming". Allons découvrir l'engin de ce pas avant de le confronter à notre protocole.

• Côté street price, ça dit quoi ?