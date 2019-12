Le jeu en QHD abordable ?

Nous étrennons aujourd'hui une nouvelle rubrique sur le Comptoir. Elle sera consacrée aux PC d'assembleurs, que l'on peut trouver sur les internets. Au programme, des machines sexy -on l'espère- et des modèles parfois plus modestes. En bref, nous ratisserons large et il y en aura pour toutes les bourses. Le premier modèle à passer à la moulinette est proposé par Cybertek. Il s'agit d'une configuration de milieu de gamme, destinée au jeu principalement et armée pour le QHD, que l'on s'empresse d'aller vous décortiquer.