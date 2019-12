Voici deux offres sur la Radeon RX 590 d'AMD. Le GPU qui n'est plus tout jeune, ne dit pourtant pas son dernier mot et sera apte à vous assister lors de vos sessions de jeu, surtout si vous n'excédez pas le FHD. Ainsi, avant les fêtes de fin d'année, nous trouvons la Gigabyte RX 590 Gaming, dans sa seconde révision, à 179,99 €. Pour revenir sur les chiffres de ce modèle, la puce est cadencée à 1545 MHz (1560 en mode OC) et les 8 Go de GDDR5 restent aux 2000 MHz de référence. La carte dispose d'un système de refroidissement Windforce 2X équipé de deux ventilateurs de 90 mm et disposant d'un mode semi-passif et d'un indicateur de fonctionnement sur le côté de la carte.

D'un autre côté, la Sapphire RX 590 Nitro+ est également remisée. La carte n'est plus à présenter puisque connue pour ses performances d'un bon niveau. La fréquence du GPU ici est de 1545 MHz et la mémoire reste à la fréquence de base. Le refroidissement est assuré par le système Dual-X équipé de deux ventilateurs de 95 mm, disposant également d'un mode 0 Db. Le prix affiché est de 189,90 € chez Cdiscount, pour quelques heures encore. Vous la trouverez à 184 € chez Amazon, mais la disponibilité est prévue pour le 26 décembre, après le passage du père Noël ! Les liens sont juste en dessous.