Du luxe et de la place

DeepCool, via sa branche GamerStorm, nous propose aujourd'hui un boîtier épuré, d'une sobriété extrême, mais dont le design fait mouche ! Architecturé autour d'un châssis emprunté au NEW ARK 90, ce modèle au format grand tour arrive avec quelques agréments utiles et une capacité d'intégration intéressante. Les matériaux sont nobles, la finition exemplaire et le look plutôt charmeur. Mais qu'a-t-il d'autre comme atouts dans son châssis ? Allons le découvrir ensemble.

• Côté street price, ça dit quoi ?