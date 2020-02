Alors que les premières puces de stockage NAND à 128 - ou plutôt 112 chez certains - couches apparaissent dans les usines, pour 2020 la star sera le stockage en 96 couches, qui sort petit à petit des chaînes de productions. Un format intéressant, car l'augmentation du nombre de couche pour une même finesse de gravure revient à augmenter l'espérance de vie des cellules mémoire en les rendant moins fragiles à l'application des ordres d'écriture/effacement. Ce sera donc du côté de chez Transcend que nous trouverons donc l'une des premières références en 96 couches du marché, destinée à l'utilisation en milieu industrielle : le MTE662T. Le SSD se décline en trois volume actuellement : 256 Go, 512 Go et 1 To. Le format est en NVMe, qui devient progressivement le nouveau standard et permet de profiter pleinement des capacités des puces 3D NAND en TLC.

Celui-ci est prévu pour un environnement assez difficile, supportant jusqu’à 70 °C, des écarts d’humidité de 5 à 95 % et des vibrations de l'ordre de 2,17 G. Comme ça ça ne vous parlera peut être pas, mais nous sommes sur des caractéristiques proches de ce qui peut être retrouvé dans l'automobile ou des machines-outils dans les chaînes de productions de l'industrie lourde par exemple. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, ce sont les performances informatiques : avec maximum 3400 Mo/s en lecture séquentielle et 2300 Mo/s en écriture séquentielle, le tout pour 340 000 IOPS en lecture aléatoire et 355 000 IOPS en écriture aléatoire, les performances ne paraissent pas extraordinaire sur ce plan là.

Mais l'intérêt est ailleurs : l'endurance est considérablement plus élevée que les modèles actuels, avec des cellules garanties à 3000 cycles d'écriture/effacement, ce qui donne une endurance totale de 550 To (256 Go), 1100 To (512 Go) et 2200 To (1 To), soit près du double que ce qui est annoncé par Samsung sur ses 970 EVO Plus ou 970 Pro. Cela permettra de réconcilier la technologie avec les plus sceptique sur l'endurance de ces bestioles, qui finissent par gagner en endurance grâce à l'optimisation de la conception par couche. Il ne reste plus qu'à attendre de voir le prix, pour savoir si celui-ci sera aussi réservé aux professionnels ou non.

Et vous aurez le droits à touts les caractéristiques techniques sur la page officielle du MTE662T