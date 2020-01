Si parfois certaines mises à jour critiques sont lancée directement sans passer par le programme Insider pour des raisons de sécurité, cela ne vient pas pour autant perturber le développement continu des nouvelles builds de Windows 10 et de ses applications. Les nouvelles version prévues pour le fast ring restent encore légères sur la correction de bugs, étant donné que les objectifs sont de stabiliser Windows 10 2004 - qui est prévu d'ici quelques semaine, sauf en cas de bug majeur - et de prioriser la détection des bugs pour les versions futures. Il faut noter tout de même que depuis quelques mois, la liste de bugs a considérablement fondu et c'est plutôt agréable.

Mais cette fois-ci, mise à part quelques corrections de bugs, la build se concentre surtout sur la révision de l'indexeur de fichier et la mise à jour de la calculatrice Windows. Pour l'indexeur c'est simple, un outil de diagnostic est mis à disposition, permettant de voir ce qui ralenti ou bloque vos recherches de fichiers. Pour la calculatrice, il s'agit d'une grosse mise à jour qui certes ne touchera pas tout le monde, mais sera très utile pour les scientifiques : un outil pour tracer des graphiques va être disponible. Inutile pour certains, indispensable pour d'autre, il permettra surtout de tester les calculs sans utiliser un logiciel spécifique ou une calculatrice pour lycéen au prix bien trop élevé. L'outil est encore en mode expérimental et il faudra encore attendre pour le voir arriver sur plusieurs PC, mais nul doute qu'il fera le bonheur des matheux. (source : Windows blog)