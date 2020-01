Les modules DDR4 32 Go DIMM et SODIMM de Crucial / Micron sont enfin disponibles

Alors que Crucial avait été l'une des premières marques à montrer au public des modules 32 Go "Unbuffered", il n'a de loin pas été le plus rapide pour les commercialiser. Toutefois, après quelques mois de délais, on y est, ces fameux modules DDR4 32 Go à base de puces DDR4 16 Gb Micron commencent enfin à arriver en magasin !

Rien de RGB ni de très classe à l'horizon, les barrettes DDR4 32 Go type UDIMM et SODIMM ont tout juste un beau PCB vert avec une poignée de puces éparses à montrer, pas de radiateur à l'horizon. Pour les deux types de taille de module, on aura le choix entre de la DDR4 2666 CL19 à 1,2 V et DDR4-3200 CL22 toujours à 1,2 V, soit des spécifications strictement conformes aux standards JEDEC, ce qui signifie aussi que les kits seront compatibles avec la bonne majorité des PC pouvant accepter des modules 32 Go.

Pour l'instant, les références semblent être proposées et disponibles surtout chez le fabricant par l'intermédiaire de son site, y compris sur la portion "Union Européenne" du site avec des tarifs en euros et une livraison gratuite pour toutes les commandes. Le constructeur propose le choix de chaque module seul ou en couple, dont les tarifs changent selon la vitesse choisie : 193,10 € pour un module 32 Go DDR4-3200 UDIMM/SODIMM, 183,26 € pour les versions DDR4-2666 ; on passe ensuite à 386,21 € pour les kits 64 Go UDIMM/SODIMM en DDR4-3200 et 366,21 € pour la même chose en DDR4-2666 (tous les prix sont TTC).

Dans l'ensemble, ce sont des tarifs qui correspondent assez à ceux des premières références techniquement semblables sur le marché, par exemple chez Corsair, G.Skill ou HyperX, dont certaines sont toutefois proposées avec un radiateur. Supposons que des déclinaisons Ballistix mieux habillées arriveront tôt ou tard pour compléter le tableau de Crucial.

Étrangement, des modules exploitant ces mêmes puces 16 Gb Micron sont déjà en vente depuis des mois chez plusieurs marques, on pourrait se demander pourquoi le producteur a pris autant de temps pour le faire sous son propre drapeau. Peut-être tout simplement une condition du contrat de vente avec ses clients de ne pas proposer d'offre concurrente pendant quelques mois ? Possible, mais peu importe désormais.