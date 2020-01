Les plus anciens (on ne vise personne) connaissent généralement bien l'histoire de Matrox, l'un des plus vieux constructeurs de GPU toujours actif aujourd'hui sur le marché depuis 1978, quelques années avant ATI et carrément 15 ans avant NVIDIA. Hélas, les efforts de conception de GPU de Matrox de nos jours sont loin de ce qu'ils furent un temps et la compagnie utilise désormais essentiellement les GPU des deux joueurs majeurs pour fabriquer ses solutions multiécrans. De ce côté-là aussi, les choses ont maintenant un peu évolué, alors que Matrox exploitait des cartes AMD depuis 2014, le constructeur a signé un nouvel accord avec NVIDIA la semaine dernière et en voici déjà les premiers rejetons : des GPU Quadro customisés et estampillés Matrox Série D, les D1450 et D1480 !

Bon, Matrox ne dit pas exactement ce qui est exploité comme GPU et laisse le flou quant à sa génération, mais considérant la compatibilité DirectX 12, OpenCL 1.2 et OpenGL 4.5 annoncée pour le GPU semi-custom, on peut vaguement estimer qu'il s'agit au moins de l'une des dernières architectures de NVIDIA (Turing, Pascal...). Sur le reste du plan technique, le GPU est notamment associé à 4 Go de GDDR5 et son TDP est de seulement 47 W, que la carte (single slot, ça faisait un moment) obtiendra donc essentiellement par l'intermédiaire du port PCIe x16 sans aucun câblage supplémentaire. Identiques, les D1450 et D1480 se distingueront uniquement par une connectique différente, soit quatre HDMI 2.0 (4096 x 2160 @60 Hz maximum) pour la première et quatre DisplayPort 1.4 (maximum 5120 x 3200 @60 Hz) pour l'autre.

Comme vous vous en doutiez, ces "nouvelles" cartes ne se destinent en aucun cas au gamer du dimanche ni pro, mais toujours pour un usage multiécran massif, particulièrement pour des murs vidéos et d'images, dans des milieux tels que l'aérospatiale, militaires, la signalisation numérique, la sécurité ou encore les usines. Ainsi, quatre cartes Matrox Série D peuvent être associées au sein d'un seul système et chainées par câble pour gérer jusqu'à 16 écrans simultanément à partir d'un seul PC. En sus, il est toujours possible d'y rajouter l'un des contrôleurs QuadHead2Go de Matrox pour augmenter la capacité à 64 écrans 1080p, et de jumeler la Série D avec les cartes Matrox Mura IPX pour les besoins de capture, codage et décodage.

Les cartes graphiques D1450 et D1480 seront disponibles au cours du second trimestre de l'année pour des tarifs non mentionnés par le constructeur, mais vu leur caractère spécial l'on peut s'attendre à des chiffres relativement salés et qui varieront certainement en fonction de la taille de la commande. (Source : Matrox, via Anandtech)