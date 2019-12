Intel a lancé son plus gros Xeon de son catalogue. Basé sur le socket LGA3647, l'engin qui se nomme W-3175X offre 28 coeurs, 56 threads, des fréquences allant de 3.1 à 4.5 GHz par ordre décroissant de coeurs utilisés, avec 44 lignes PCIe et un TDP de 255W. En outre il gère nativement la DDR4 2666 via son contrôleur mémoire intégré. En décembre, il avait été référencé chez 4 VPC de 3800 à 6000€. Le tarif officiel est connu désormais, c'est 2999$. Actuellement, le TR2990WX fait figure d'épouvantail, l'EPYC 7601 également mais avec des fréquences basses en attendant EPYC 2 en 7nm.

Anandtech a fait son test, et on y retrouve toute la clique de CPU super testicouillus du marché, avec les TR 2990WX et 2970WX, TR 1950X et 2950X, les 18 coeurs Core i9-7980XE et 9980XE, l'EPYC 7601 et même les Core i9-9900K et R7 2700X. Il ne manque pas grand monde et c'est à coups de gros chiffres que tout le monde va se taper. Comme souvent avec ces engins à gros coeurs, le hardware n'est pas forcément suivi par le software, aussi il faudra bien cibler vos besoins (ou plutôt ceux des pros qui peuvent acheter de tels engins) pour obtenir les meilleures perfs sous l'application dominante. Car de la même manière que se comportaient les 9980XE et 2990WX, les performances ne sont pas régulières et très disparates selon les benchs. On n'a plus de puces aux perfs générales stables mais de gros pics selon les applications.