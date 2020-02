Si AOC dévoilait le mois dernier des modèles de trukapixels plus ou moins cher pour les joueurs acharnés, la firme n’a pas que des produits coûteux à leur catalogue. En témoigne cette nouvelle série B B2, composée de trois écrans pour petits budgets, tous en FullHD (1920 x 1080 px, pour les nouveaux arrivants) en dépit de diagonales de 21,5" (là ça va), 24" (toujours bon) et 27" (et là, c’est bien plus moyen), pour une fréquence de 75 Hz. Récapitulons cela ensemble :

Caractéristique 22B2H 24B2XH 27B2H Taille 21,5" 23,8" 27" Définition & Fréquence 1920 x 1080 px / 75 Hz Technologie VA IPS Contraste ? 1000:1 Luminosité 200 cd/m² 250 cd/m² Temps de réponse 6,5 ms 14 ms 8 ms Connectique HDMI 1.4, VGA Page produit Par ici ! Par là Où ça ? Prix 99 € 109 € 149 €

Notez qu’AOC vante également sa technologie anti lumière bleue et d’un bouzin FlickerFree permettant d’éliminer des scintillements, absolument pas novateur dans le domaine. Au vu du placement d’entrée de gamme, rien de rédhibitoire cependant. Niveau prix, nous nous retrouvons dans le bas de la tarification de la gamme actuelle, sans pour autant jeter un pavé dans la mare. Avis aux amateurs ?