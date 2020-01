Si une partie de la communauté attendait le CES pour voir les potentielles nouveautés prévues par les gros du milieu comme AMD ou Intel, il ne faut pas oublier pour autant les autres périphériques informatiques qui profitent du salon pour se montrer. L'année 2019 a été marqué par l'apparition d'un nouvelle norme - et d'un renommage de celle-ci - Wi-Fi et la mise en œuvre définitive du WPA3. Il fallait donc s'attendre à ce que de nouveaux routeurs Wi-Fi fassent leur apparition, et deux des plus gros fabricants ont exposé en ce début de semaine leurs nouveautés dans le domaine : TP-Link et D-LINK.

Voici les Archer AX90 (à gauche) et GX 90 (à droite)

Commençons donc par TP-Link, qui nous ravi ici de deux monstres hors normes - autant par les performances que l'aspect visuel - pour faire circuler le réseau par voie aérienne : les AX90 et GX90. Les deux routeurs semblent basés sur la même architecture, les différences se situent au niveau du design et des fonctionnalités logicielles supplémentaires du GX90. En dehors de ça, les deux routeurs sont équipés de ce qui se fait de mieux niveau technologie Wi-Fi pour le grand public, avec la possibilité de monter à des débits de 4,8 Gb/s en MIMO 4x4, ou alors de garantir 1,2 Gb/s par lot de deux antennes grâce à la technologie MU-MIMO. Autres avantages, des prises USB sont présentes et permettent de brancher un stockage externe pour réaliser un NAS simple avec le routeur. Les tarifs annoncés de 299,99 $ (AX90) et 329,99 $ (GX90) font peurs, mais ici nous avons le droit à des routeurs haut de gamme et haute performance. Malheureusement, le nombre d'antennes et les choix esthétiques de TP-Link rendent délicat de mettre le routeur dans le salon pour profiter pleinement du 5 Ghz.

Et voici les DIR-1950 (à gauche) et DIR-X1560 (à droite)

Du côté de D-LINK, nous auront le droit à deux modèles : le DIR-1950 limité au Wi-Fi 5 (802.11ac) et le DIR-X1560 en Wi-Fi 6. Cette fois-ci nous nous contenterons de 4 antennes en MU-MIMO, mais avec une compatibilité garantie au D-LINK Wi-Fi MEsh qui tourne sur les normes 802.11k et 802.11v. Les routeurs sont plus simplistes et auront pour but ici d'être de simples distributeurs de réseaux améliorés, il n'y aura donc pas de prises USB pour réaliser un petit NAS. Mais plusieurs outils sont disponibles tout de même, et vous aurez même le droit à une compatibilité Alexa et Google Assistant, ce qui sera un plus ou un moins selon les goûts. Les tarifs restent plus abordables avec 110 $ (DIR-X1560) et 120 $ (DIR-1950) que la concurrence, à voir selon les besoins si cela est suffisant.