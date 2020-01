Voilà un bon clavier proposé en solde chez Amazon. Il s'agit du Vulcan 80 de chez Roccat, dont le prix passe à 79,99 €. Nous avons testé son grand frère ici et les impressions étaient bonnes.

Le modèle reprend l'essentiel de la version 120 AIMO, à savoir le profil plat et à la finition aluminium, les touches frameless qui le rendent très aérien dans le design et le traitement "water résistant" (pas étanches, hein !). Au niveau des specs, on retrouve les interrupteurs mécaniques Titan rapide propres à la marque, avec un point d'activation inférieur à 2 mm, pour une course totale de 3.6 mm. Pas de repose poignets ici, il s'agit d'une version allégée éclairée de bleu uniquement. Le lien vers l'offre est disponible juste en dessous si vous voulez en profiter.