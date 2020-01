Un supercalculateur dans un containeur, et ce n'est même pas un mod !

Si les mods, nom barbare désignant la manie de certains de transformer leur PC en une création non conventionnelle, armés d’une Dremel et d’une précision d’orfèvre, sont bien connus du grand public ; côté professionnel, il faut parfois également être inventif. C’est le cas d’IBM qui, faute de régner à nouveau sur les processeurs, continue de rouler sa bosse sur le marché des serveurs.

Armé d’un partenariat avec NVIDIA et sous la houlette du département de la défense américain dans une initiative de modernisation des serveurs de calculs haute performance, le géant du hard s’est permis d’intégrer un serveur dans... un conteneur standardisé, destiné à la base au fret. Dedans, 6 Pétaflops de puissance de calcul au moyen de cartes GPGPU vertes, 1,3 pétaoctet de stockage — en SSD s’il vous plaît —, ainsi qu’un watercooling refroidi par chiller ! Tout cela se répartit sur 150 nœuds de calcul, 128 étant dédiés à l’inférence par machine learning, au moyen de CPU POWER9 montés sur serveurs IBM AC922, enrichis par six NVIDIA T4. Les 22 autres, toujours des AC922, sont équipés de Tesla V100 et réservés à l’entraînement des réseaux de neurones. En cas de soucis, le bousin possède également un système d’extinction des incendies, sécurité oblige.

D’après IBM, ça ressemble à peu près à cela

Bien entendu, le prix d’un tel bousin n’est pas communiqué, cependant son application est bien définie : il s’agit d’un composant (plus ou moins) modulaire à utiliser dans l’edge, c’est-à-dire de la puissance de calcul relativement faible par rapport aux gros centres habituels, disposée à l’interface entre plusieurs réseaux. Typiquement, un conteneur en bas d’une antenne 4G/5G, un relai fibre ou une autre infrastructure du même genre, afin de réaliser des prétraitements pour la plupart à base de machine learning, ici dans une visée militaire. Et pour l'Europe, alors ? (Source : EETimes)