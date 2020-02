Si vous avez suivi l'actualité vidéoludique, il ne vous aura pas échappé que Zombie Army Dead War 4 était arrivé. Le jeu vous propose de tuer du zombie nazi avec style, grâce et avec un peu de seum quand même, D'ormesson si tu nous écoutes, ne pleure pas ! Ceci ne devrait pas vous étonner puisque c'est le studio Rebellion qui est à l'origine du jeu et qui développait les Sniper Elite, reprenant exactement les mêmes mécaniques du jeu. Sauf que cette fois le nazi est mort et reviendu ! Et plus proche, Strange Brigade vient de chez eux également, ce qui implique que le moteur est l'Asura, qui mouline sous DX12 et Vulkan.

Gamegpu a testé le jeu comme d'habitude. En 1080p, que ce soit sous DX12 ou Vulkan, les perfs sont très proches avec une tendance au rayon vert plus qu'au rouge sang, la RX 5700 XT et la Radeon VII étant respectivement l'égales des RTX 2060 SUPER et RTX 2070 sous DX12, et derrière sous Vulkan. À partir de la RTX 2070 SUPER, le trou est fait sur tout le panel. En 1440p et DX12, la Radeon VII se place entre les deux RT X2070, tandis que la RX 5700 XT est supérieure d’une image par seconde à la RTX 2060 SUPER. Sous Vulkan, Radeon VII et RX 5700 XT perdent un peu des ips, mais comme beaucoup d'autres cartes, ce qui change un peu le résultat au détriment de la RX 5700 XT surtout. En UHD sous DX12 c'est pareil qu'en WQHD sous Vulkan, sous DX12 c'est globalement la même position à 1 ips près, ce qui replace bien la RX Vega 64 sous flotte. Au final on retiendra qu'en UHD, à partir de la GTX 1660 SUPER, on peut jouer à 30 ips et plus, ce qui n'est pas mal pour des GPU pas spécialement prévus pour !